У Сімферополі проведуть опитування про долю пам'ятника Леніну

Долю головного в Криму пам'ятника Володимиру Леніну вирішуватимуть 1 березня в ході опитування жителів Сімферополя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив мер Сімферополя Віктор Агєєв на прес-конференції у понеділок.

Опитування проводитиметься на 148 дільницях з 10 до 14 години. Люди, прийшовши з паспортом, одержать бюлетень.

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Мер зазначив, що, у разі перенесення пам'ятника, площу Леніна буде перейменовано. Нову назву виберуть сімферопольці.

"Майже півроку тому, коли ми розглядали можливість реконструкції площі, питання перенесення пам'ятника в інше місце розглядалося, у тому числі й архітекторами. Є різні ескізні проекти реконструкції площі, у тому числі і з відновленням на ній фонтану, як це колись було. Якщо більшість жителів міста висловляться за демонтаж пам'ятника або його встановлення в іншому місці, далі будемо радитися з городянами і щодо перейменування площі", - сказав Агєєв.

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Колишній голова кримського республіканського комітету КПУ Леонід Грач виступив із заявою, в якій попередив про можливі хвилювання у разі знесення пам'ятника і поставив вимогу відмовитися від "зловісного задуму" і забрати "руки геть від Леніна.

Меджліс кримських татар на мітингу в Сімферополі 23 лютого поставив ультиматум: його голова Рефат Чубаров дав владі 10 днів на знесення пам'ятника.

Як повідомляв УНІАН, в Криму за останні декілька днів невідомі повалили як мінімум два пам'ятники Леніну - в селищі Зуя (Білогірський район) і селі Привітне (Алушта).

Довідка УНІАН. Пам'ятник Леніну скульптора Стамова і архітектора Попова був відкритий у 1967 році. Бронзова фігура заввишки 5,5 метра встановлена на постаменті з червоного граніту.