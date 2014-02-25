У МВС провели ряд кадрових змін: Коряка звільнили з МВС

01:54, 25 лютого 2014
Політика
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Генерал-лейтенанта міліції, начальника Головного управління МВС України в Києві Валерія Коряка, якого вважають причетним до розгону Майдану, звільнили з МВС.

Коряк

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Крім Коряка у понеділок, 24 лютого, з МВС звільнили сім осіб і шістьох призначено на нові посади.

Генерал-лейтенанта міліції Тулаєва Олександра Степановича, начальника Департаменту внутрішньої безпеки;

Генерал-лейтенанта міліції Бабенка Віктора Миколайовича, начальника Головного управління МВС України в Дніпропетровській області;

Генерал-лейтенанта міліції Ковша Валерія Володимировича, начальника Головного управління МВС України в місті Києві;

Генерал-майора міліції Варцабу Василя Миколайовича, начальника Управління МВС України в Закарпатській області;

Генерал-майора міліції Липандина Володимира Віталійовича, начальника Управління МВС України в Черкаській області;

З посади звільнено генерал-майора міліції Астапковича Володимира Івановича, начальника Департаменту Державної автомобільної інспекції.

24 лютого на посади призначено:

Полковника міліції Ошовського Володимира Івановича начальником Департаменту громадської безпеки;

Полковника міліції Сіренка Анатолія Петровича начальником Департаменту Державної автомобільної інспекції;

Яловенка Віталія Олексійовича директором Департаменту внутрішньої безпеки;

Полковника міліції Гогуадзе Георгія Гівійовича начальником Головного управління МВС України в Дніпропетровській області;

Полковника міліції Бойка Леонід Леонідович начальник Управління МВС України в Черкаській області;

Полковника міліції Мороза Юрія Леонідовича начальником Головного управління МВС України в місті Києві.

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