У МВС провели ряд кадрових змін: Коряка звільнили з МВС

Генерал-лейтенанта міліції, начальника Головного управління МВС України в Києві Валерія Коряка, якого вважають причетним до розгону Майдану, звільнили з МВС.

Про це повідомляє прес-служба відомства. Крім Коряка у понеділок, 24 лютого, з МВС звільнили сім осіб і шістьох призначено на нові посади. Генерал-лейтенанта міліції Тулаєва Олександра Степановича, начальника Департаменту внутрішньої безпеки; Генерал-лейтенанта міліції Бабенка Віктора Миколайовича, начальника Головного управління МВС України в Дніпропетровській області; Генерал-лейтенанта міліції Ковша Валерія Володимировича, начальника Головного управління МВС України в місті Києві; Генерал-майора міліції Варцабу Василя Миколайовича, начальника Управління МВС України в Закарпатській області; Генерал-майора міліції Липандина Володимира Віталійовича, начальника Управління МВС України в Черкаській області; З посади звільнено генерал-майора міліції Астапковича Володимира Івановича, начальника Департаменту Державної автомобільної інспекції. 24 лютого на посади призначено: Полковника міліції Ошовського Володимира Івановича начальником Департаменту громадської безпеки; Полковника міліції Сіренка Анатолія Петровича начальником Департаменту Державної автомобільної інспекції; Яловенка Віталія Олексійовича директором Департаменту внутрішньої безпеки; Полковника міліції Гогуадзе Георгія Гівійовича начальником Головного управління МВС України в Дніпропетровській області; Полковника міліції Бойка Леонід Леонідович начальник Управління МВС України в Черкаській області; Полковника міліції Мороза Юрія Леонідовича начальником Головного управління МВС України в місті Києві.

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