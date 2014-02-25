Заарештовано кілька осіб, винних у вбивстві людей на Майдані - журналісти
04:33, 25 лютого 2014Політика
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Народний депутат України від ВО "Батьківщина", комендант Євромайдану Андрій Парубій оприлюднив інформацію про те, що кілька осіб винних у вбивстві людей заарештовано.
Парубій оприлюднив інформацію про те, що кілька осіб винних у вбивстві людей заарештовано
Про це у своєму Twitter написав журналіст Павло Шеремет.
"Керівник Самооборони Парубій щойно заявив, що заарештовано кількох осіб, винних у вбивстві людей", - написав журналіст.
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