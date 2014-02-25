Заарештовано кілька осіб, винних у вбивстві людей на Майдані - журналісти

Народний депутат України від ВО "Батьківщина", комендант Євромайдану Андрій Парубій оприлюднив інформацію про те, що кілька осіб винних у вбивстві людей заарештовано.

Про це у своєму Twitter написав журналіст Павло Шеремет. "Керівник Самооборони Парубій щойно заявив, що заарештовано кількох осіб, винних у вбивстві людей", - написав журналіст.

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