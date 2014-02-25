Активісти у Дніпропетровську заперечують тиск на Удода

Про це Філатов сказав з трибуни сесійної зали обласної ради, передає кореспондент Укрінформу.

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«Вчора на президії Євген Удод написав заяву про відставку, ось вона в мене в руках. Але сьогодні вранці він її відкликав, посилаючись на те, що на нього чинився тиск, йому, начебто, погрожували фізичною розправою, і в залі перебували люди в масках. Це неправда. І це підтвердять численні журналісти й свідки... Насправді Євген Удод вимагав гарантій особистої безпеки. І він їх отримав. Я особисто телефонував Вілкулу й Новінському, яким безпосередньо підконтрольний Удод. Таким чином, він не дотримався домовленостей, і ми вважаємо, що обласна рада самоусунулася і повинна бути розпущена», - заявив Філатов.

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Активісти також запропонували з трибуни сесійної зали облради провести 26 лютого Народне віче, де обрати Народну раду і передати їй функції обласної ради.

Нагадаємо, у вівторок Євген Удод відкликав свою заяву про звільнення з посади голови обласної ради, написану 24 лютого, пославшись на те, що написав її під фізичним та моральним тиском.