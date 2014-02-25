Черкаська облрада висловився за недовіру голові ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 72 депутати, 9 депутатів не голосували.

Це перше рішення, яке прийняли депутати Черкаської облради на сесії при новому голові ради Валентина Коваленко.

Як повідомляв УНІАН, прокурор Черкаської області 25 лютого повідомив про підозру голові Черкаської облдержадміністрації Сергію Тулубу. Слідчим управлінням прокуратури Черкаської області розслідується кримінальне провадження за фактами заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення державного майна в особливо великих розмірах).

Також сьогодні голова Черкаської облдержадміністрації сергій Тулуб склав свої повноваження.