В Одесі з СІЗО вийшов лідер партії «Родіна» Марков

Як передає кореспондент УНІАН, біля будівлі СІЗО на Люстдорфській дорозі прихильники Маркова чекали його 2 години.

Вони скандували: «Марков!», «Росія!», «Одеса», «Перемога!». Деякі тримали прапори «Родіни» і Державні прапори Росії . Через підсилювач звуку транслювали пісні : «День Победы», «Широка страна моя родная», «Смуглянка», «З чего начинается Родина» та Гімн Росії.

Прихильників Маркова привезли з будівлі Приморського районного суду до СІЗО організовано – на автобусах. У числі зустрічаючих були члени партії «Родіна», кілька депутатів Одеської міської ради, дружина і мати Маркова і т.д.

Коли Марков вийшов з воріт , йому вручили букет червоних троянд і скандували: «Марков! Марков! Марков!».

Він заявив, що дякує прихильникам за активну підтримку, без якої його сьогодні не випустили б, так як «був готовий етап на Крим». У той же час він зауважив, що в Криму зараз «начебто інша влада».

«Я утримаюся від політичних заяв. Ситуація в країні вибухонебезпечна», - сказав Марков. Він додав, що йому шкода загиблих при масових протистояннях в Києві «по обидві сторони барикад», і «той, хто поставив країну на межу громадянської війни, має за це відповісти». Марков також сказав , що зараз у Верховній Раді є «тямущі люди , хоча є і радикально налаштовані».

«Ніяка влада не варта людських жертв», - заявив Марков.

Потім, сказавши, що ще не бачив свого маленького сина, що народився під час перебування під вартою, Марков поїхав.

Як повідомляв УНІАН, Приморський районний суд Одеси звільнив з-під варти заарештованого , позбавленого депутатського мандата ВР, лідера партії «Родіна» Маркова.

Виконуючий обов`язки генерального прокурора України Олег Махніцький доручив виконуючому обов`язки міністра внутрішніх справ Арсену Авакову розібратися в ситуації в Приморському районному суді Одеси, де розглядалося питання про звільнення Маркова.

Прес-служба партії «Родіна» сьогодні заявила, що голова ВР України Олександр Турчинов 22 лютого підписав розпорядження про повернення Ігорю Маркову картки для голосування в парламенті і картки для отримання заробітної плати .

Сьогодні Приморський районний суд Одеси відмовлявся розглядати питання про звільнення Маркова у зв`язку з переведенням кримінального провадження до Криму.

Прихильники лідера партії «Родіна» не хотіли йти з суду, погрожуючи розправою працівникам суду і штурмом СІЗО, де утримується Марков.

Пізніше лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявив, що Верховна Рада не відновлювала депутатські повноваження Маркова.

Довідка УНІАН. 12 вересня Вищий адміністративний суд зобов`язав Центральну виборчу комісію скасувати реєстрацію Маркова. Таким чином суд визнав доведеним факт фальсифікації результатів голосування на парламентських виборах у жовтні 2012 року в окрузі № 133 в Одесі, де переможцем був визнаний Марков. Голова ВР Володимир Рибак офіційно заявив, що з 20 вересня зарплата Маркову не нараховується, а його картка для голосування заблокована.

Маркову інкримінували організацію і вчинення побиття учасників пікету в Одесі. За даними УЗГ МВС України, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації проводилися пікети проти встановлення в місті пам`ятника Катерині ІІ.