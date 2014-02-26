Лавров закликав ОБСЄ засудити "спроби заборонити російську мову" на заході України

Глава МЗС Росії Сергій Лавров закликав Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) рішуче засудити зростання націоналістичних і неофашистських настроїв на заході України, а також спроби націоналістів заборонити російську мову, йдеться в повідомленні МЗС за підсумками зустрічі Лаврова з генсеком організації Ламберто Занньером. Про це пишуть РИА Новости.

"Сергій Лавров закликав ОБСЄ рішуче засудити зростання націоналістичних і неофашистських настроїв на заході країни, заклики націоналістів заборонити російську мову, перетворити російськомовне населення у «негромадян», обмежити свободу вираження думок, закрити неугодні політичні партії", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства.

Зустріч Лаврова з Занньером відбулася на прохання останнього. В ході обговорення ситуації на Україні з російської сторони відзначили важливість та необхідність об'єктивної та неупередженої оцінки того, що відбувається з боку міжнародного співтовариства.

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«Підкреслено, що будь-які форми сприяння, в тому числі з боку ОБСЄ, повинні здійснюватися на прохання законної української влади та при безумовній повазі суверенітету України», - відзначили в російському МЗС.

У ході зустрічі були також розглянуті окремі питання порядку денного ОБСЄ, включаючи перспективи процесу «Гельсінкі плюс 40», важливість реформування Організації у цілях зміцнення її ролі і місця в міжнародних справах. «Російська сторона акцентувала пріоритетність завдань у сфері протидії транснаціональним загрозам, усунення розділювальних ліній, підтримки традиційних цінностей», - йдеться в заяві, розміщеній на сайті в середу.