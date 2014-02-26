У Севастополі відмовилися розформовувати "Беркут"

Вранці в середу, 26 лютого, близько 8.30 севастопольці блокували всі входи в СМДА, оскільки напередодні було оголошено, що заступник голови СМДА Федір Рубанов блокує роботу виконкому.

Близько 9.00 в держадміністрацію прибув обраний на мітингу мер Олексій Чалий і попросив людей пропустити на роботу співробітників адміністрації. Для них створили живий коридор, люди йшли за ним під оплески та скандування «На роботу!».

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Як пише "Севастопольська газета", після цього Чалий зробив кілька оголошень.

Севастополь не підкоряється наказу №144 від 25 лютого 2014 року «Про ліквідацію спеціальних підрозділів міліції громадської безпеки «Беркут» нового в.о. міністра МВС Арсена Авакова. Севастопольський «Беркут» залишається у складі міської міліції і буде отримувати зарплату.

Крім того, Чалий повідомив, що всі блокпости на в'їзді в місто працюють, будь-яких посланців Києва будуть пропускати в Севастополь тільки за погодженням з виконкомом.

Сьогодні до Севастополя з візитом прибуде депутат держдуми РФ, радник президента Олексій Журавльов.

О 18.00 на площі Нахімова відбудеться концерт.