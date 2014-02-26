Мітингувальники прорвалися в будівлю парламенту Криму, але після звернення Чубарова почали розходитися
Група кримських татар спалила прапор Росії під стінами Верховної Ради Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, це було зроблено з криками «Крим не Росія».
Крім того, до парламенту автономії змогли прорватися через бокові двері до 20 татар із дерев'яними палицями, вони не хочуть бачити спікером Криму «регіонала» Володимира Константинова. В холі з радикально налаштованими активістами переговорив лідер меджлісу Рефат Чубаров. Він зміг заспокоїти людей.
Лідери присутніх на мітингу татар і проросійських сил закликали своїх прихильників розходитися. Близько чверті мітингувальників пішли з площі. Вдень їх було близько 10 тисяч осіб.
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Як повідомляв УНІАН, позачергове засідання кримського парламенту, де планувалося розглянути суспільно-політичну ситуацію в регіоні й заслухати звіт Ради міністрів республіки, сьогодні не відбулося.