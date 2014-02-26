Чубаров закликав учасників мітингу в Сімферополі розходитися

За їхніми словами, це зроблено з метою не допустити провокацій, повідомляє 0652.ua.

«Наше завдання зараз - не дати влаштувати провокацію. Прохання до людей різних національностей охороняти від провокаторів. Ми знайдемо ту форму влади, яка буде прийнята і зрозуміла для людей», - сказав Сенченко.

Читайте такожМВС: Кримська міліція має уникати силового протистояння«Тепер організовано, групами по районах, по містах ми вирушаємо додому. Ми будемо говорити, що Крим переміг! Ідіть до своїх сусідів, вступайте в загони самооборони, разом охороняйте церкви і мечеті, робіть усе разом», - закликав Чубаров.

Перед цим ситуація на площі загострилася. Мітингувальники перекидалися камінням, пляшками і палицями, палили прапори.