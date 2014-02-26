“Правий сектор” заявляє про початок співпраці з профспілками України

Про це йдеться в заяві “Правого сектора”, розміщеній на сторінці об’єднання у Facebook.

“Останнім часом, попередня влада, за допомогою корумпованих суддів та силовиків, грабувала профспілкові організації, та зазіхала на їх майно! Ми дамо рішучий опір грабіжникам, не допустимо розкрадання майна народу та Федерації профспілок України”, - заявляють у “Правому секторі”.

Читайте також«Правий сектор» і «Спільна справа» будуть контролювати ЦВК під час виборів

Як зазначається, об’єднання не лише організувало штаб опору в Будинку профспілок, а в рамках Майдану працювало пліч-опліч з самими профспілками.

“Тому зараз, коли в країні відбуваються зміни, ми знаємо, якими вони повинні бути. Наша організація показала не словом, а ділом, що здатна боронити інтереси Майдану, а тому захищає інтереси працюючих громадян. Ми вимагаємо, щоб профспілки України стояли на захисті українського народу, а не були іграшкою в руках олігархічної еліти. Тому від сьогоднішнього дня ми почали активну співпрацю і кожен наступний крок в діяльності профспілок України буде під нашим пильним контролем”, - йдеться в заяві.