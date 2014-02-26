У США не хочуть конфронтації з Росією через Україну

"Ми ясно говоримо, що будь-яка країна повинна поважати територіальну цілісність, суверенітет України. Росія сказала, що вона буде так робити, і ми думаємо, що важливо, щоб Росія стримала своє слово", - заявив Керрі в ефірі телеканалу NBC, передає РИА Новости.

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