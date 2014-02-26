У США не хочуть конфронтації з Росією через Україну
21:16, 26 лютого 2014Політика
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Держсекретар США Джон Керрі заявив у середу, що США не хочуть конфронтації з Росією з приводу ситуації в Україні
Джон Керрі висловив надію, що Москва не буде втручатися в українські справи / REUTERS
"Ми ясно говоримо, що будь-яка країна повинна поважати територіальну цілісність, суверенітет України. Росія сказала, що вона буде так робити, і ми думаємо, що важливо, щоб Росія стримала своє слово", - заявив Керрі в ефірі телеканалу NBC, передає РИА Новости.
Читайте такожУкраїна не вибирає між США і Росією - КерріЗа його словами, Вашингтону і Москві не слід влаштовувати "старе протистояння часів "холодної війни" щодо України і США "не шукають конфронтації" з Росією.
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