У Сімферополі після мітингу померла жінка

Про це УНІАН повідомив міністр охорони здоров`я Криму Олександр Каневський.

Більш детальну інформацію в МОЗ обіцяють в четвер.

За неофіційними даними, жінку задавили в натовпі. У неї були численні травми, несумісні з життям.

Раніше МОЗ повідомив, що 30 осіб звернулися в середу до лікарів у Сімферополі під час і після мітингу біля стін кримського парламенту, який цього дня так і не зміг провести позачергову сесію. З них 6 були госпіталізовані.

Крім того, літній чоловік помер на мітингу, ймовірно, через серцевий напад.

Як повідомляв УНІАН, у середу біля ВР Криму пройшли два мітинги - кримськотатарського меджлісу та активістів партії «Русское единство» і козаків. В цілому зібралися 10 тисяч осіб. ВР Криму збирався розглянути два питання: про суспільно-політичну ситуацію в Криму і звіт Радміну. Присутні на мітингу люди зчинили бійку, в натовпі була тиснява.