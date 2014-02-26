Віце-президент ЄК буде координатором допомоги ЄС Україні

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у повідомленні Європейської Служби зовнішньої дії.

В засіданні ”високої групи” взяли участь віце-президент Єврокомісії - комісар з економічних та монетарних справ Олі Рейн, комісар з питань торгівлі Карел де Гухт, комісар з питань бюджету Януш Левандовський, комісар з питань гуманітарної допомоги Крісталіна Георгієва, комісар з питань розвитку Андріс Пібалгс.

Інші комісари, зокрема з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле, який перебуває у Страсбурзі на сесії Європарламенту, та комісар з питань енергетики Гюнтер Оттінгер були представлені заступниками.

”У виступі на зустрічі Кетрін Ештон дала чітко зрозуміти, що невідкладним пріоритетом має бути підтримка стабільності в Україні - як економічно, так і політично”, - йдеться у повідомленні.

”На зустрічі обговорювалась економічна підтримка -- як середньо- так і довготермінова. І в світлі мандату, наданого їй Президентом Єврокомісії Баррозо для координації реагування Комісії на економічні та фінансові виклики України, Кетрін Ештон попросила віце-президента Олі Рейна бути відповідальним з боку ЄС, координуючи зусилля щодо фінансової допомоги з МВФ та іншими міжнародними інституціями, членами ЄС та третіми країнами”, - говориться у повідомленні.

Кетрін Ештон знову відвідає Київ у понеділок, 3 березня. Це вже буде її п`ятий візит до Києва за три місяці відколи почались протести на Майдані.