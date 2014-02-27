Російські хокейні вболівальники під час матчу кричали "Слава Україні"
01:42, 27 лютого 2014Політика
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Російські хокейні вболівальники підтримали український Майдан незвичайним флешмобом.
Російські хокейні вболівальники під час матчу кричали "Слава Україні" / REUTERS
Як повідомляє "Дождь", під час гри "Спартака" і "ЦСКА" вони почали скандувати "Слава Україні" і "Героям слава".
Відеоролик з трибун виклав в Facebook Олексій Тарасов, один з керівників Всеросійського клубу юних хокеїстів "Золота шайба" ім. А.В.Тарасова (імені діда Олексія Тарасова).
Флешмоб стався 26 лютого під час гри російських хокейних команд "Спартак" і ЦСКА.
У домашньому матчі ЦСКА вдалося переграти суперників з рахунком 2:1. Для хокеїстів "Спартака" це свого роду антирекорд - вісімнадцята поразка поспіль.
Гасла "Слава Україні" і "Героям слава", які несподівано почали скандувати вболівальники на трибунах, зараз міцно асоціюються з українськими протестами 2013-2014 рр..
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