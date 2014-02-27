Російські хокейні вболівальники під час матчу кричали "Слава Україні"

Як повідомляє "Дождь", під час гри "Спартака" і "ЦСКА" вони почали скандувати "Слава Україні" і "Героям слава".

Відеоролик з трибун виклав в Facebook Олексій Тарасов, один з керівників Всеросійського клубу юних хокеїстів "Золота шайба" ім. А.В.Тарасова (імені діда Олексія Тарасова).

Флешмоб стався 26 лютого під час гри російських хокейних команд "Спартак" і ЦСКА.

У домашньому матчі ЦСКА вдалося переграти суперників з рахунком 2:1. Для хокеїстів "Спартака" це свого роду антирекорд - вісімнадцята поразка поспіль.

Гасла "Слава Україні" і "Героям слава", які несподівано почали скандувати вболівальники на трибунах, зараз міцно асоціюються з українськими протестами 2013-2014 рр..