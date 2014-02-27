Яценюк нагадав, що Янукович вже не Президент

Про це повідомив лідер фракції Батьківщина Арсеній Яценюк.

"Янукович вже не є президентом, він є розшукуваною особою, яка підозрюється в масових вбивствах і вчиненні злочинів проти людяності", - цитує Яценюка УП.

Як відомо, раніше з'явилася заява Януковича, який досі вважає себе президентом.

Як відомо, Янукович оголошений у міжнародний розшук за злочини проти людяності.

Востаннє екс-президента бачили в Криму.

Раніше у суботу Верховна Рада підтримала постанову про усунення Віктора Януковича з посади Президента України.