Яценюк нагадав, що Янукович вже не Президент
13:21, 27 лютого 2014Політика
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Віктор Янукович вже не є Президентом, нагадують у Батьківщині.
Яценюк нагадав, ким є Янукович
Про це повідомив лідер фракції Батьківщина Арсеній Яценюк.
"Янукович вже не є президентом, він є розшукуваною особою, яка підозрюється в масових вбивствах і вчиненні злочинів проти людяності", - цитує Яценюка УП.
Як відомо, раніше з'явилася заява Януковича, який досі вважає себе президентом.
Як відомо, Янукович оголошений у міжнародний розшук за злочини проти людяності.
Востаннє екс-президента бачили в Криму.
Раніше у суботу Верховна Рада підтримала постанову про усунення Віктора Януковича з посади Президента України.
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