Янукович обурений, що міністрів обирає "натовп"

При цьому він зазначив, що на південному сході України і в Криму не сприймають безвладдя, коли керівники міністерств обираються натовпом на площі.

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"На жаль, все, що відбувається зараз у Верховній Раді України, не має легітимного характеру. Рішення, які приймаються парламентом у відсутності багатьох членів фракції Партії регіонів, інших фракцій, які побоюються за свою безпеку, а деякі були піддані фізичному насильству і вимушені покинути територію України, є незаконними", - йдеться у зверненні Віктора Януковича до українського народу, який надійшов РИА Новости.

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"Переконаний, що в цих умовах всі прийняті рішення вже незабаром доведуть свою неефективність і не будуть виконані. В цій ситуації офіційно заявляю про свою рішучість до кінця боротися за виконання найважливіших компромісних домовленостей щодо виходу України з глибокої політичної кризи. Закликаю негайно повернути ситуацію в нашій країні в конституційне поле. Зараз стає очевидним, що народ на південному сході України і в Криму не сприймає безвладдя і фактичний беззаконня в країні, коли керівники міністерств обирають натовпом на площі", - додав Янукович.