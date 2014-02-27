Герман вважає "фейком" заяву Януковича, в якій він називає себе чинним президентом

Колишній радник Віктора Януковича Ганна Герман зазначає, що його заява про те, що він лишається чинним президентом і просить допомоги Росії, навряд чи є справжньою. Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Заява, найімовірніше, є фейком. Що ж до нестабільності в Криму, то це помилка нової влади. Вони невчасно взялися за мовний закон і повторили помилку нашу, попередньої влади. Я не вірю, що Янукович піде на подальшу дестабілізацію та розшматування України», – сказала Герман.

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Вона закликала Януковича, якщо він її чує, не бути маріонеткою Росії чи інших держав та не розхитувати ситуацію в Україні.

Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні російські ЗМІ поширили заяву від імені Януковича, в якій він назвав себе законним президентом України й попросив владу Росії забезпечити йому захист.