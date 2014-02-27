Герман: Колишній президент Янукович мав багато комплексів з дитинства

Про це розповіла екс-радник президента Анна Герман французькому виданню Le Monde. В інтерв'ю вона зауважила, що "не треба робити з Януковича диявола", передає ТСН.

За її словами, він навряд чи міг сам віддати наказ вбивати людей на Майдані. Цілком можливо, що на екс-президента впливала третя сила.

"Кожен раз, коли ми починали чогось добиватися від нього, дзвонив телефон, і ми повинні були вийти з кімнати. Коли ми поверталися, він був вже зовсім іншим", - розповіла Герман. Герман розповіла, що 30 листопада, коли в центрі Києва бійці "Беркуту" били студентів, вона намагалася додзвонитися до президента Януковича і вмовити його засудити побиття. Однак нічого не вдалося.

"Я розуміла, що якщо я піду, то ніхто не скаже президентові правду. Навколо нього всі говорили лише, що все чудово", - сказала Герман. Вона також додала, що Янукович прислухався до свого старшого сина Олександра через почуття вини перед ним і його братом Віктором, оскільки він покинув їхню матір Людмилу.

Вона також зазначила, що в Януковича було дуже багато комплексів з дитинства, оскільки він рано опинився на вулиці серед криміналу.

"В його особистості були приємні сторони, але і глибокі комплекси теж. Все почалося ще в дитинстві. Янукович втратив матір, його батько знову одружився, мачуха дуже погано до нього ставилася, і він пішов до бабці. Опинився на вулиці, серед бандитів. Потрапив у в'язницю спочатку на рік, ще неповнолітнім, потім вже дорослим, за бійки. В результаті він завжди мріяв розбагатіти і взяти реванш", - розповіла Герман.

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На думку екс-радника президента України, люди, які відбували покарання у в'язниці, не повинні мати права брати участь в політиці країни.

"В'язниця ламає людей. Я маю на увазі, в тому числі, і Юлію Тимошенко", - підкреслила Герман.

За її словами, Тимошенко і Янукович ніколи не пробачать один одному завдані образи. Вона пригадала, як в 2005 році після 5 годин переговорів з Тимошенко про формування опозиційної коаліції Янукович сказав: "Вона така противна, що якби мені довелося її тр*хнути, я б не зміг".

Вона також пригадала, коли влада в Україні почала переходити лише в одні руки президента Януковича. "В 2010 році ми говорили собі: треба все зробити дуже швидко, провести реформи, закривши очі на закон. Тоді-то і почався процес концентрації влади в одних руках", - сказала Герман.

При цьому вона зазначила, що нова влада в Україні робить цю ж саму помилку після нової революції, коли Януковича вже немає в країні. "Я не хотіла, щоб він тікав з ганьбою, я хотіла, щоб він програв з достоїнством, щоб у нього був шанс відігратися.

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В мене не вийшло. Більше я ніколи не зможу йому допомогти", - зазначила Герман. Нагадаємо, що утікач Янукович все ще вважає себе президентом і нарікає на "екстремістів", які творять "бєспрєдєл".