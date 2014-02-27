ЄС вперше висловився за надання Україні перспективи членства

Внесення поправки до резолюції Європарламенту щодо ситуації України про надання їй у майбутньому перспективи на членство в ЄС євродепутати вітали оплесками.

Останні драматичні події в Україні, свідками яких безпосередньо стали чимало парламентаріїв, переконали євродепутатів у необхідності закликати до надання Україні перспективи членства у ЄС в майбутньому, пише Deutsche Welle.

Європарламент проголосував за поправку депутата від політичної групи "Європейська народна партія" Яцека Саріуша-Вольського. У ній зазначено, що підписання угоди про асоціацію не є кінцевою метою партнерства з Києвом і згідно зі Статутом ЄС всі європейські країни, включно з Україною, "мають довгострокову можливість подавати заявку на членство в ЄС".

Серед інших десяти поправок, які пропонували внести до тексту резолюції, пройшла і поправка від політичної групи "Європейські об’єднані ліві" про те, що Європарламент "засуджує напади на штаб-квартири Комуністичної партії України та спроби заборонити її діяльність".

Також Європарламент заохочує уряди країн-членів ЄС застосувати внутрішнє законодавство щодо незаконного відмивання коштів, щоб зупинити відтік капіталу з України і забезпечити повернення викрадених коштів, які перебувають на депозитах в банках на території ЄС. Окремо наголошується на проведенні розслідування шляхів збагачення "Сім’ї" Януковича. "Якщо буде доведено, що ці капітали набуті нечесним шляхом, вони мають бути повернені Україні", - йдеться у тексті.

Окремий пункт документу присвячений візовому питанню. Євродепутати закликали Єврокомісію пришвидшити ухвалення угоди про лібералізацію режиму, "що стане найліпшою відповіддю на очікування українського громадянського суспільства".

Також Європарламент пропонує країнам-членам ЄС невідкладно запровадити пришвидшену та недорогу візову процедуру для українців, збільшивши при цьому кількість навчальних програм та стипендій для молоді та науковців з України.