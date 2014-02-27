Шляхи до Криму перекрили озброєні бойовики з російськими прапорами на рукавах

Такі кордони стоять поблизу Джанкоя та Армянська, йдеться в матеріалі ТСН.

Блокпости, побудовані з бетонних блоків, мішків з піском та інших підручних матеріалів, охороняють озброєні люди в камуфляжі. На рукавах деяких з них російські прапори. Серед охоронців також люди у формі "Беркуту" та міліції.

Охоронці переконують, що таким чином хочуть добитися, щоб Крим став російським, а на півострів не приїхали "фашисти".

Нагадаємо, що Верховна Рада Криму відправила Могильова у відставку. Парламент автономії розігнав свій уряд.