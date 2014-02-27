Шляхи до Криму перекрили озброєні бойовики з російськими прапорами на рукавах
19:10, 27 лютого 2014Політика
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У Криму з'явилися блокпости: дороги на в'їзд до півострова перекриті та охороняються.
Крым, боевики, блокпост
Такі кордони стоять поблизу Джанкоя та Армянська, йдеться в матеріалі ТСН.
Блокпости, побудовані з бетонних блоків, мішків з піском та інших підручних матеріалів, охороняють озброєні люди в камуфляжі. На рукавах деяких з них російські прапори. Серед охоронців також люди у формі "Беркуту" та міліції.
Охоронці переконують, що таким чином хочуть добитися, щоб Крим став російським, а на півострів не приїхали "фашисти".
Нагадаємо, що Верховна Рада Криму відправила Могильова у відставку. Парламент автономії розігнав свій уряд.
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