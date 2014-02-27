Медведчук може бути причетний до подій у Криму - джерело

Водночас в «Українському виборі» повідомили УНІАН, що не можуть підтвердити або спростувати цю інформацію, пославшись на "технічні проблеми" і відсутність зв'язку з Медведчуком.

Тим часом, на офіційному веб-сайті "Українського вибору" в повідомленні, опублікованому від імені Президії територіальної ради «Українського вибору» в Криму від 27 лютого 2014 року, сказано, що рух виступає за "цілісну, єдину Українську державу, з широкими економічними і соціально-культурними повноваженнями Автономії".

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“Сьогодні основне наше завдання в містах, районах і селищах - це надання допомоги органам місцевого самоврядування і органам місцевої державної влади в забезпеченні збереження власності, недопущенні провокацій, розпалювання сепаратистських настроїв, порушень громадського порядку”, - зазначають в організації.

Як повідомляв УНІАН, вранці 27 лютого в Сімферополі невідомі захопили парламент і уряд автономії і встановили на будівлях російські прапори. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "теракт".

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Близько півтисячі людей з прапорами Росії і Криму біля парламенту вимагала призначити референдум про державну належність автономної республіки.