Невідомі зі зброєю заблокували в'їзди до аеропорту "Бельбек" в Севастополі - джерело

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Співрозмовник агентства зазначив, що "невідомі люди у військовій формі зі зброєю заблокували і так званий "Гостинний будиночок", в якому, починанаючи з часів Михайла Горбачова (перший і єдиний президент СРСР), зупинялися високопосадовці".

При цьому джерело не змогло з'ясувати, на яких підставах в'їзди до аеропорту заблоковано, оскільки особи, які блокують дорогу не відповідають на питання.