Невідомі зі зброєю заблокували в'їзди до аеропорту "Бельбек" в Севастополі - джерело
23:39, 27 лютого 2014Політика
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Близько півтора десятка військових вантажівок з невідомими озброєними бійцями заблокували аеропорт Бельбек біля Севастополя.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.
Співрозмовник агентства зазначив, що "невідомі люди у військовій формі зі зброєю заблокували і так званий "Гостинний будиночок", в якому, починанаючи з часів Михайла Горбачова (перший і єдиний президент СРСР), зупинялися високопосадовці".
При цьому джерело не змогло з'ясувати, на яких підставах в'їзди до аеропорту заблоковано, оскільки особи, які блокують дорогу не відповідають на питання.
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