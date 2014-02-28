Тимошенко не буде присутня на суді у справі ЄЕСУ через медичні процедури

Про це кореспондентові УНІАН повідомив адвокат Тимошенко Олександр Плахотнюк.

«Не буде (Тимошенко – УНІАН), у неї сьогодні процедури», - сказав Плахотнюк.

Адвокат зазначив, що на сьогоднішньому засіданні також не будуть присутні захисники Сергій Власенко, Андрій Кожем’якін та Євгенія Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові сьогодні, 28 лютого, продовжиться суд у справі щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергосистеми України» за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Попереднє засідання у справі ЄЕСУ, яке мало відбутися 24 січня 2014 року, було перенесене через хворобу головуючого судді Костянтина Садовського.

Тим часом 26 лютого в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький заявляв, що справи Тимошенко будуть переглянуті і випадку відсутності доказів вини закриті.

«Ці справи будуть переглядатися. Я дав доручення вивчити ці справи, і у випадку, якщо там немає доказів вини, звичайно, буде прийматися об'єктивне законне рішення», - сказав Махніцький, зауваживши, що він поставив перед прокурорами завдання, що прокуратура повинна нарешті в Україні виконувати ті функції, які передбачені Конституцією.

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Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Тимошенко кримінальну справу. За інформацією прес-центру СБУ, Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.