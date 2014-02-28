Янукович відмовлявся прийняти екс-главу АП в день, коли на Майдані почалися бої

Зокрема, президент дуже прислухався до свого старшого сина, і якщо хтось не подобався Олександру, то ця людина опинявся в немилості - заявила екс-радник глави держави в ексклюзивному інтерв'ю французькій газеті Le Monde.

Підтвердженням її слів про те, що Янукович практично перестав спілкуватися з керівниками держорганів і членами свого апарату після загострення силового протистояння в Києві, стала виписка з журналу відвідувань Віктора Януковича,яку опублікував в соцмережі журналіст Мустафа Найєм.

Так, з початком важких боїв у центрі столиці, 20 лютого 2014 р. З Януковичем вдалося зустрітися лише Ганні Герман, тодішнього голови Адміністрації Президента Юрію Чмирю, а також екс-міністру внутрішніх справ україни Леоніду Кожарі і лідера «Правого сектора» Дмитру Ярошу.

Про те, що був фактично відсторонений від прийняття будь-яких рішень щодо врегулювання конфлікту і не знав про підготовку силового сценарію, заявляв раніше і екс-глава Адміністрації Президента Андрій Клюєв, який займав свій пост менше місяця.

За даними джерела, близького до Адміністрації Президента 20 числа Клюєв не зміг потрапити до Президента, він категорично відмовився його приймати. І тільки син постійно знаходився у нього в кабінеті для координації всіх рішень. Нагадаємо, що саме 20 лютого став найкривавішим і трагічним днем в Україні, коли в центрі Києва загинуло близько сотні чоловік.