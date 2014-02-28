Через події в Криму МЗС України звернулося за консультаціями до РФ

Міністерство закордонних справ України у зв’язку з подіями в Криму ініціювало двосторонні консультації з Росією і готове ініціювати консультації в рамках Будапештського меморандуму, якщо не отримає відповіді від РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. міністра закордонних справ Андрій Дещиця сьогодні на брифінгу.

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“Дипломати звернулися до РФ про проведення консультацій на рівні Міністерств закордонних справ, дипломати звернулися з проханням про телефонну розмову на рівні прем'єр-міністрів та на рівні міністрів закордонних справ. Поки що від російської сторони ми відповіді не отримали», - сказав він.

За словами Дещиці, «ми очікуємо на цю відповідь і ми готові також підняти питання про те, щоб, якщо не в двосторонньому форматі, у нас є інші механізми — проведення консультацій в рамках існуючого Будапештського меморандуму, який передбачає проведення консультацій країн-гарантів територіальної цілісності України: США, Великої Британії, Росії та України».

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«Ми до цього також готові, і якщо потрібно, ми зробимо відповідні запрошення”, - підкреслив Дещиця.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 27 лютого невідомі із зброєю захопили будівлі Верховної Ради АРК і Ради міністрів Криму в центрі Сімферополя. За фактом захоплення цих будівель Прокуратура Криму відкрила провадження за статтею "теракт".

За інформацією прес-секретаря аеропорту Ігоря Стратілаті, в ніч на п'ятницю, 28 лютого, на територію міжнародного аеропорту "Сімферополь" увірвалося близько 50 осіб з російськими прапорами, які спробували захопити будівлю, вирішивши, що там нібито висадився "український десант", проте пізніше покинули територію аеропорту.

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У аеропорту Бельбек під Севастополем на даний час перебуває більш як 300 військових з автоматами. Аеропорт не працює.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розцінює як збройне вторгнення Росії та окупацію блокування роботи аеропорту Бельбек і перебування людей з автоматами в аеропорту "Сімферополь".