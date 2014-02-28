Верховна Рада ліквідувала Міндоходів

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову позафракційного народного депутата Сергія Міщенка проголосували 232 із 298 народних депутатів зареєстрованих в сесійній залі.

У відповідній постанові відзначається, що з метою удосконалення діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері здійснення державної та митної політики, забезпечення законних прав платників податків та відповідно до статей 85 і 116 Конституції, парламент рекомендує Кабінету міністрів України при реформуванні системи центральних органів виконавчої влади здійснити комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію Міністерства доходів і зборів України та утворення відповідних центральних органів виконавчої влади у сфері податкової та митної політики.

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Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.

Як відзначається у пояснювальній записці до документу, метою цієї постанови є необхідність оптимізації діяльності органів доходів і зборів шляхом ліквідації Міністерства доходів і зборів України, створення (відновлення дії) органів Державної податкової служби, органів Державної митної служби.

У пояснювальній записці також зазначається, що Кабмін має в діалозі з громадськими організаціями та платниками податків визначитися з доцільністю повернення функцій адміністрування єдиного соціального внеску органам Пенсійного фонду України.

“Створення Міністерства доходів і зборів України з покладенням на його органи адміністрування податків, зборів та митних платежів, єдиного соціального внеску, а також виконання значного комплексу покладених, виходячи із цих завдань, функцій, засвідчило свою недосконалість, некерованість та можливість використання корупційних складових”, - говориться у пояснювальній записці.

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Крім того, під час розгляду питання було підтримано пропозицію про термінове розроблення відповідних змін до Податкового, Митного кодексів інших законодавчих актів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство доходів і зборів України було створене за Указом тодішнього Президента України Віктора Януковича у грудні 2012 року. Міністром доходів і зборів було тоді ж призначено колишнього голову Державної податкової служби України Олександра Клименка. До складу Міндоходів увійшли Державна податкова служба, Державна митна служба, а також податкова міліція. Крім того, Міндоходів було передано функцію адміністрування єдиного соціального внеску, яку до жовтня 2013 року виконували органи Пенсійного фонду України.