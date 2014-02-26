Кужель: Нова парламентська більшість має намір розформувати Міністерство доходів і зборів
09:10, 26 лютого 2014Політика
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Депутат "Батьківщини" Олександра Кужель заявила, що нова парламентська більшість має намір розформувати Міністерство доходів і зборів. Дане питання обговорювалося на засіданні фракції.
Кужель: Нова парламентська більшість має намір розформувати Міністерство доходів і зборів
Крім цього, функції з адміністрування єдиного соціального внеску знову повернуться в Пенсійний фонд, написала Кужель на своїй сторінці в Facebook.
"Податкова служба буде підпорядкована Міністерству фінансів. Митна служба, як передбачається, буде існувати у вигляді окремого відомства. Хто очолить ці відомства - обговорюється. В тому числі і з представниками Майдану", - зазначила депутат.
Арсеній Яценюк і Юлія Тимошенко зійшлися на думці, що це будуть нові обличчя серед українських управлінців, з вищою освітою, які зможуть провести ефективні реформи, повідомляє Кужель, підкреслюючи, що остаточно рішення буде прийнято в четвер.
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