Кужель: Нова парламентська більшість має намір розформувати Міністерство доходів і зборів

Крім цього, функції з адміністрування єдиного соціального внеску знову повернуться в Пенсійний фонд, написала Кужель на своїй сторінці в Facebook.

"Податкова служба буде підпорядкована Міністерству фінансів. Митна служба, як передбачається, буде існувати у вигляді окремого відомства. Хто очолить ці відомства - обговорюється. В тому числі і з представниками Майдану", - зазначила депутат.

Арсеній Яценюк і Юлія Тимошенко зійшлися на думці, що це будуть нові обличчя серед українських управлінців, з вищою освітою, які зможуть провести ефективні реформи, повідомляє Кужель, підкреслюючи, що остаточно рішення буде прийнято в четвер.