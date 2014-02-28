Богомолець пояснила, чому відмовилася від посади в уряді

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

Зокрема, за словами Богомолець, “політики заявляли, що обговорювали мою кандидатуру, але офіційного дзвінка чи розмови ні від кого не отримувала».

«Було багато питань від посередників, помічників. На таку розвідку я давала чітку відповідь, що готова зустрічатися з тими людьми, з якими я змушена буду працювати. Я готова була висловити свої передумови для цієї посади», - сказала вона.

Читайте такожБогомолець закликає всіх постраждалих на Майдані уже не боятися звертатися у медзаклади

При цьому Богомолець назвала умови, за яких була готова обійняти посаду в уряді, зокрема, посаду міністра охорони здоров’я.

Так, за словами Богомолець, перша умова – «повний європейський аудит всієї системи охорони здоров'я з розкриттям всіх кримінальних схем і з притягненням до відповідальності всіх, хто брав участь у цих схемах». «Зайти в систему, яка не очищена, немає сенсу», - підкреслила вона.

«Друга передумова - це виведення всіх торгів у відкритий електронний простір і передача фінансових потоків з Києва на області, тому що не міністр має вирішувати, що потрібно в регіонах, а на місцях. Наступна передумова - передача повноважень професійним організаціям лікарів. Також передумова - це повністю нова команда в Міністерстві, тому що заходити в міністерство, де тебе оточують незрозумілі з точки зору чесності люди, неможливо. І остання передумова - це пряма відеотрансляція з кабінету міністра охорони здоров'я”, - сказала Богомолець.

Читайте такожМайдан підтримав Ольгу Богомолець як майбутнього урядовця

Вона також додала, що після того, як вона оприлюднила свої умови, пішли чутки, що Богомолець від посади відмовилась. За словами Богомолець, з цього вона зрозуміла, що її вимоги стали неприйнятними, і тому вона не захотіла обійняти посаду в уряді.

Також Богомолець додала, що вважає свою діяльність як громадського активіста в галузі медицини більш корисною для реформування охорони здоров'я, ніж ту, яку б вона робила, перебуваючи в уряді.

Як повідомляв УНІАН, увечері 26 лютого під час Народного віче на Майдані Богомолець запропонували посаду віце-прем'єра з гуманітарних питань. Зі сцени Майдану Богомолець погодилась обійняти цю посаду. Водночас наступного дня стало відомо, що вона відмовилася.

Ще раніше була інформація, що Богомолець може очолити Міністерство охорони здоров’я.

27 лютого на цю посаду був призначений Олег Мусій (координатор медичної служби Євро майдану).