В РНБО пояснили, чому в Криму не введуть надзвичайний стан

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Парубій не бачить потреби впровадження надзвичайного стану в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

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Парубій зазначив: “Насправді впровадження надзвичайного стану не дає змоги все одно задіювати армію”.

“Все одно задіюються ті підрозділи, які є, тобто саме по собі введення надзвичайного стану, воно не дає додаткових оперативних сил для локалізації даної ситуації. Тому ми знаходимо інші, більш ефективні, способи для локалізації ситуації на Кримському півострові”, - підкреслив Парубій.