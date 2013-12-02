Верховна Рада Криму просить Януковича ввести надзвичайний стан

13:09, 02 грудня 2013
Політика
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Верховна Рада Криму просить Президента України Віктора Януковича ввести надзвичайний стан у країні через дії опозиції, яка, на думку депутатів Автономної Республіки, намагається захопити владу в Україні

Верховна рада Криму

Як передає кореспондент УНІАН, таке звернення було ухвалене на позачерговій сесії у понеділок.

За дане рішення проголосували 76 із 78, присутніх на засіданні депутатів (всього у ВР Криму 100 депутатів).

«Діяльність деструктивних сил, що стягнули до Києва своїх прихильників і паралізували життя столиці, має бути неминуче припинена. Закликаю Вас, шановний Вікторе Федоровичу, вжити всіх доступних заходів для відновлення громадського порядку, не зупиняючись, якщо цього вимагатиме ситуація, перед введенням надзвичайного стану», - зазначається у зверненні.

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Як повідомляв УНІАН, 1 грудня учасник моніторингової місії Європарламенту і екс-президент Польщі Олександр Квасневський заявив в ефірі польського телеканалу TVN24, що українська влада серйозно розглядає можливість введення надзвичайного стану в країні у зв'язку з останніми подіями в Києві, де у неділю відбулися сутички громадян із співробітниками спецпідрозділів.

Сьогодні голова Верховної Ради України Володимир Рибак заявив, що питання про введення надзвичайного стану не розглядалося.

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