Журналістів почали впускати на прес-конференцію Януковича

14:45, 28 лютого 2014
Політика
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Представників ЗМІ почали пропускати в приміщення, де о 15:00 (за Києвом) має розпочатися прес-конференція Януковича.

Журналисты пришли на прес-конференцию Януковича / Александр Росляков, Твиттер

Про це повідомляє журналіст AP Олександр Росляков у своєму Твіттері.

За словами Рослякова, служба охорони надзвичайно ретельно перевіряє усіх представників ЗМІ. 

"Поліція перевіряє кожну маленьку сумочку, яка потрапляє всередину зали", - пише журналіст.

У залі біля крісла Януковича встановлено чотири прапори України.

Прес-конференція Януковича / twitter.com/RoslyakovAP

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