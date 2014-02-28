Журналістів почали впускати на прес-конференцію Януковича
14:45, 28 лютого 2014Політика
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Представників ЗМІ почали пропускати в приміщення, де о 15:00 (за Києвом) має розпочатися прес-конференція Януковича.
Журналисты пришли на прес-конференцию Януковича / Александр Росляков, Твиттер
Про це повідомляє журналіст AP Олександр Росляков у своєму Твіттері.
За словами Рослякова, служба охорони надзвичайно ретельно перевіряє усіх представників ЗМІ.
"Поліція перевіряє кожну маленьку сумочку, яка потрапляє всередину зали", - пише журналіст.
У залі біля крісла Януковича встановлено чотири прапори України.
Прес-конференція Януковича / twitter.com/RoslyakovAP
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