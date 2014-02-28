Журналістів почали впускати на прес-конференцію Януковича

Представників ЗМІ почали пропускати в приміщення, де о 15:00 (за Києвом) має розпочатися прес-конференція Януковича.

Про це повідомляє журналіст AP Олександр Росляков у своєму Твіттері. За словами Рослякова, служба охорони надзвичайно ретельно перевіряє усіх представників ЗМІ. "Поліція перевіряє кожну маленьку сумочку, яка потрапляє всередину зали", - пише журналіст. У залі біля крісла Януковича встановлено чотири прапори України.

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