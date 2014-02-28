Акімова вважає, що адмінресурс на виборах-2012 використовувала РНБО

Про це вона сказала Українським Новинам.

"Всі знають, що парламентськими виборами 2012 року займалася не Адміністрація президента, РНБО, в якому (Нестор) Шуфрич і (Володимир) Сівкович працювали повноцінними заступниками", - сказала Акімова.

Вона додала, що якщо Шуфрич хоче розповісти громадськості про вибори Ради-2012 - це є його правом.

Раніше Шуфрич заявив про готовність оприлюднити інформацію про те, як Адміністрація президента використовувала адміністративний ресурс на виборах до парламенту у 2012 році.

Акімова займала посаду першого заступника глави АП Віктора Януковича з лютого 2010 року по 24 січня 2014 року.

Секретарем РНБО з лютого 2012 року до 24 січня 2014 року був Андрій Клюєв.

Він також був керівник виборчого штабу Партії регіонів на виборах Верховної Ради, які пройшли в жовтні 2012 року.

Шуфрич був заступник секретаря РНБО з липня 2010 року по 21 листопада 2012 року, Сівкович - з жовтня 2010 року до 28 лютого 2014 року.