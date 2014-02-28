Турчинов призначив нового начальника Генштабу

Виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов призначив Михайла Куцина начальником Генерального штабу - головнокомандувачем Збройних сил України

Текст відповідного Указу Президента України № 172/2014 розміщено на сайті в. о. глави держави.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Турчинов звільнив Юрія Іл'їна з посади начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних сил України, якого 19 лютого Віктор Янукович призначив начальником Генштабу – головнокомандувачем ЗСУ.

Сьогодні на своїй сторінці у Facebook колишній начальник українського військового телецентру «Бриз» Мирослав Мамчак повідомив, що Іл’їна вчора госпіталізували з серцевим нападом.