Турчинов призначив нового начальника Генштабу
Текст відповідного Указу розміщено на сайті в. о. глави держави.
Виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов призначив Михайла Куцина начальником Генерального штабу - головнокомандувачем Збройних сил України
Текст відповідного Указу Президента України № 172/2014 розміщено на сайті в. о. глави держави.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Турчинов звільнив Юрія Іл'їна з посади начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних сил України, якого 19 лютого Віктор Янукович призначив начальником Генштабу – головнокомандувачем ЗСУ.
Сьогодні на своїй сторінці у Facebook колишній начальник українського військового телецентру «Бриз» Мирослав Мамчак повідомив, що Іл’їна вчора госпіталізували з серцевим нападом.