Турчинов звільнив начальника Генштабу Іл'їна

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті в.о. глави держави.

Виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов звільнив Юрія Іл'їна з посади начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних сил України. Текст відповідного указу Президента № 168/2014 розміщено на офіційному сайті в.о. глави держави. Читайте такожЯнукович звільнив начальника Генштабу Заману Як повідомляв УНІАН, 19 лютого 2014 року Президент Віктор Янукович призначив Іл'їна начальником Генерального штабу – головнокомандувачем Збройних сил України. Сьогодні, 28 лютого, на своїй сторінці у Facebook колишній начальник українського військового телецентру «Бриз» Мирослав Мамчак повідомив, що Іл’їна вчора госпіталізували з серцевим нападом.

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