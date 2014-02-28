Рибак став в.о. голови Партії Регіонів

Як повідомляється на офіційному сайті партії, таке рішення політрада прийняла відповідно до статуту Партії регіонів, "враховуючи неможливість здійснення своїх повноважень головою партії".

Як повідомляв УНІАН, 28 січня 2014 року голова Партії регіонів Микола Азаров подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України. Президент Віктор Янукович прохання про відставку задовольнив, а також відправив у відставку весь Кабінет міністрів.

Читайте такожРибак спростував заяву Януковича про своє побиття (відеозвернення)24 лютого лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що не знає, де зараз перебувають екс-президент Янукович і лідер партії Азаров.

Янукович сьогодні дав прес-конференцію для журналістів у Ростові на Дону (Російська Федерація).