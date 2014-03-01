Турчинов сподівається, що ситуацію в Криму найближчим часом буде нормалізовано
00:45, 01 березня 2014Політика
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Виконувач обов`язків президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов сподівається, що ситуацію в Криму найближчим часом буде нормалізовано.
Турчинов сподівається, що ситуацію в Криму найближчим часом буде нормалізовано
Про це він сказав на брифінгу в Верховній Раді України.
Він зазначив, що «весь цивілізований світ підтримує Україну».
Турчинов переконаний в тому, що «Україна збереже свою територію», захистить незалежність і «будь-які спроби вторгнення будуть мати дуже серйозні наслідки».
Звертаючись до українських військовослужбовців в Криму, Турчинов зазначив, що підтримує їх і дякує за гідне виконання ними свого військового обов’язку.
Він заспокоює цивільне населення Криму, яке на його думку, «не підтримує сепаратистські гасла провокаторів і завербованих агентів».
Турчинов сподівається, що «ситуацію на півострові найближчим часом буде нормалізовано».
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