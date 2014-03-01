Турчинов сподівається, що ситуацію в Криму найближчим часом буде нормалізовано



Про це він сказав на брифінгу в Верховній Раді України.

Він зазначив, що «весь цивілізований світ підтримує Україну».

Турчинов переконаний в тому, що «Україна збереже свою територію», захистить незалежність і «будь-які спроби вторгнення будуть мати дуже серйозні наслідки».

Звертаючись до українських військовослужбовців в Криму, Турчинов зазначив, що підтримує їх і дякує за гідне виконання ними свого військового обов’язку.

Він заспокоює цивільне населення Криму, яке на його думку, «не підтримує сепаратистські гасла провокаторів і завербованих агентів».

Турчинов сподівається, що «ситуацію на півострові найближчим часом буде нормалізовано».