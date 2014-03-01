У Сімферополі невідомі захопили Будинок профспілок та повідомили про прес-конференцію

«Без коментарів», - заявили вони журналістам.

До будівлі прибули співробітники міліції.

До присутніх працівників ЗМІ вийшов молодий хлопець і повідомив, що незабаром у будівлі відбудеться прес-конференція якогось «Кримського фронту».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Державна прикордонна служба України повідомила про присутність невстановлених озброєних осіб, які оточують аеропорт Сімферополь, а також про перебування військових Чорноморського флоту РФ у сервісній зоні поромної переправи "Крим-Кавказ".