У Сімферополі невідомі захопили Будинок профспілок та повідомили про прес-конференцію
13:50, 01 березня 2014Політика
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Група міцних чоловіків у камуфляжі та в чорних балаклавах на обличчях зайняла будівлю Будинку профспілок у центрі Сімферополя, який розташований через дорогу від Ради міністрів автономії.
Невідомі захопили Будинок Профспілок у Сімферополі / REUTERS
«Без коментарів», - заявили вони журналістам.
До будівлі прибули співробітники міліції.
До присутніх працівників ЗМІ вийшов молодий хлопець і повідомив, що незабаром у будівлі відбудеться прес-конференція якогось «Кримського фронту».
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Державна прикордонна служба України повідомила про присутність невстановлених озброєних осіб, які оточують аеропорт Сімферополь, а також про перебування військових Чорноморського флоту РФ у сервісній зоні поромної переправи "Крим-Кавказ".
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