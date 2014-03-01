ЗМІ: Бойовики, які захопили парламент Криму, проведуть прес-конференцію

13:18, 01 березня 2014
Політика
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За інформацією кримського видання, бойовики проведуть прес-конференцію в Раді міністрів.

В парламенте могут дать пресс-конференцию террористы / Радіо Свобода

Люди, які захопили будівлю кримського уряду, збираються провести прес-конференцію, повідомляє кримський портал 15 хвилин.

Однак кореспондентів телеканалу ATR в будівлю Ради міністрів не пустили.

За інформацією журналістів, до них вийшов чоловік, який представився заступником голови Радміну, і повідомив, що сьогодні відбудеться засідання уряду, після чого і прес-конференція. За його словами, в будівлі вже працюють журналісти.

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Працівників Ради міністрів сьогодні викликали на роботу, групами їх заводять у будівлю.

Кримський уряд досі захоплено невідомими. Кілька людей зі зброєю чергують поруч з будівлею.

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