ЗМІ: Бойовики, які захопили парламент Криму, проведуть прес-конференцію

Люди, які захопили будівлю кримського уряду, збираються провести прес-конференцію, повідомляє кримський портал 15 хвилин.

Однак кореспондентів телеканалу ATR в будівлю Ради міністрів не пустили.

За інформацією журналістів, до них вийшов чоловік, який представився заступником голови Радміну, і повідомив, що сьогодні відбудеться засідання уряду, після чого і прес-конференція. За його словами, в будівлі вже працюють журналісти.

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Працівників Ради міністрів сьогодні викликали на роботу, групами їх заводять у будівлю.

Кримський уряд досі захоплено невідомими. Кілька людей зі зброєю чергують поруч з будівлею.