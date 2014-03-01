Портнов спростовує звинувачення ГПУ в причетності до вбивств мітингувальників

"Повністю спростовую звинувачення в свою адресу, озвучені Генеральною прокуратурою. Ніколи не мав і не міг мати відношення до прийняття рішень, які призвели до загибелі людей", - заявляє Портнов, повідомляють Українські Новини.

За його словами, в Адміністрації він відповідав за розробку і реалізацію законів, пов'язаних з судовою системою, реформою кримінальної юстиції, прокуратури та адвокатури.

Екс-перший заступник глави Адміністрації висловив абсолютну впевненість у фальсифікації звинувачень щодо себе.

Нагадаємо, у п'ятницю Генпрокуратура зажадала від нових глав Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України протягом 10 днів розшукати і затримати 24 особи, причетних до масових вбивств людей у центрі Києва в період з 18 по 22 лютого, серед яких значиться і Портнов.

26 лютого виконуючий обов'язки президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов звільнив Портнова з посади першого заступника глави Адміністрації президента.