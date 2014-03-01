Рада Федерації РФ має намір у "найближчі хвилини" розглянути звернення Путіна про введення військ

Рада Федерації Федеральних зборів РФ має намір в «найближчі хвилини» розглянути звернення Президента Росії Володимира Путіна про введення військ до України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, російські державні канали вже транслюють зал Ради Федерації, на даний момент зал порожній.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 березня, Президент Росії Володимир Путін звернувся до Ради Федерації за дозволом про використання озброєних сил РФ на території України.

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«У зв'язку з екстраординарною ситуацією, що склалася в Україні, загрозою життю громадян Російської Федерації, наших співвітчизників, особового складу військового контингенту Збройних сил Російської Федерації, що дислокується відповідно до міжнародного договору на території України (Автономна Республіка Крим), на підставі пункту «г» частини 1 статті 102 Конституції Російської Федерації вношу до Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації звернення про використання Збройних Сил Російської Федерації на території України до нормалізації суспільно-політичної обстановки в цій країні», - йдеться в документі.

Довідка УНІАН. У ніч на четвер, 27 лютого, невідомі із зброєю захопили будівлі Верховної ради автономії і Ради міністрів Криму в центральній частині Сімферополя, піднявши над будівлями прапори Росії. За фактом захоплення адміністративних будівель правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "теракт". Цього ж дня на під'їздах до Сімферополя було помічено колону із 40 БТР, а також з'явилася інформація про перекидання збройних сил РФ на територію Криму.

Наступного дня, 28 лютого, в ЗМІ з'явилася інформація про незаконний перетин кордону України 11 російськими вертольотам МІ-24, а також про захоплення невідомими озброєними людьми аеропортів Сімферополь і Бельбек (Севастополь).

На сьогодні над Кримом повністю закрито повітряний простір, а також перекрито блокпостами в'їзди по суші на територію автономії на перешийку перед містом Армянськ і на Чонгарі.

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Керівник Міністерства оборони України Ігор Тенюх сьогодні, 1 березня, повідомив, що Росія продовжує нарощувати свою військову присутність в Криму.

«Ми відзначаємо нарощування техніки з боку Російської Федерації. Зокрема, літаки Іл-76 в кількості 8 літаків, вертольоти Мі-8 і Мі-24 – в кількості близько 10 одиниць, без попередження порушили повітряний простір України», - наголосив Тенюх.

Також, за його даними, особовий склад російських військових виріс у Криму на 6 тис. осіб. При цьому військовослужбовці блокують адміністративні будівлі і військові частини.