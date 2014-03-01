РФ: НАТО і США не можуть ввести війська в Україну, бо Росія не давала на це дозволу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ , про це спікер Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко, відповідаючи на запитання, чи не побоюється Росія, що США і НАТО введуть війська в Україну.

«На якій підставі? Ми НАТО і США не дали згоди на введення туди військ», - сказала Матвієнко.

«Ми діємо суворо відповідно до законодавства та конституції. Для того , щоб використовувати таку крайню міру потрібні підстави . Я пояснила , на чому грунтувалися ми - сьогодні загроза безпеці наших співвітчизників, російськомовного населення, російських і у зв`язку зі зверненням до уряду Криму до Росії захистити їх від того беззаконня і хауса, який йде в Україні», - заявила вона.