РФ: НАТО і США не можуть ввести війська в Україну, бо Росія не давала на це дозволу
18:19, 01 березня 2014Політика
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У НАТО немає підстав вводити війська в Україну - спікер Ради Федерації Росії
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ , про це спікер Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко, відповідаючи на запитання, чи не побоюється Росія, що США і НАТО введуть війська в Україну.
«На якій підставі? Ми НАТО і США не дали згоди на введення туди військ», - сказала Матвієнко.
«Ми діємо суворо відповідно до законодавства та конституції. Для того , щоб використовувати таку крайню міру потрібні підстави . Я пояснила , на чому грунтувалися ми - сьогодні загроза безпеці наших співвітчизників, російськомовного населення, російських і у зв`язку зі зверненням до уряду Криму до Росії захистити їх від того беззаконня і хауса, який йде в Україні», - заявила вона.
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