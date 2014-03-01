Спецпосланець ООН вирішив не їхати в Крим

"Після консультацій в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй вчора генеральний секретар просив мене вирушити в Крим в якості частини моєї місії по встановленню фактів. Я встановив контакт з владою Автономної Республіки Крим і прийшов до висновку, що відвідування Крим сьогодні не представляється можливим. Тому я вирушаю в Женеву, де я буду завтра інформувати генерального секретаря про місії і радитися з ним про подальші кроки", - йдеться в заяві, передає РБК-Україна.

Він закликав усіх утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до подальшої ескалації і без того напружену обстановку в Україні.