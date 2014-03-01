Катастрофі в Криму можуть запобігти самі росіяни - Чубаров

Лідер Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров вважає, що катастрофі на півострові можуть запобігти тільки росіяни, якщо вийдуть у РФ на акції проти війни, й міжнародне співтовариство.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Чубарова Ліля Муслімова.

«Є дві сторони, які ще можуть запобігти катастрофі: власне громадяни РФ, якщо вийдуть на мітинги проти війни, і міжнародне співтовариство, якщо знайде адекватні заходи у найближчі кілька годин», - наводить Муслімова слова Чубарова.

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Чубаров повідомив також, що 28 лютого - 1 березня говорив по телефону з міністром закордонних справ Туреччини Ахметом Давутоглу, з регіональним представником Верховного комісара у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні Олдрихом Андрисеком, з послом США в Україні Джефрі Пайєттом, уповноваженим ВР України з прав людини Валерією Лутковською та представниками МЗС країни.

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«У мене сьогодні відбулася розмова з Сергієм Аксьоновим (прем'єр Криму, якого у Києві вважають нелегітимним - УНІАН) у зв'язку з тим, що були випадки, які викликали велику настороженість у суспільстві, наприклад, захоплення приміщень громадських організацій, громадських організацій. Ті, хто сьогодні взяв на себе відповідальність і ті, хто заявляє про те, що вони думають про благо кримчан, в першу чергу, повинні не тільки про це заявляти, але й забезпечити цей порядок», - сказав Чубаров.