Путін самостійно вирішуватиме, скільки військ вводити в Україну - сенатор

Президент Росії Володимир Путін самостійно прийматиме рішення про кількість військ, які будуть вводитися в Україну.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві сказав член Ради Федерації Віктор Озеров.

«У разі надання згоди Радою Федерації на використання президентом наших збройних сил за територією РФ, чисельність, кількість озброєнь і військової техніки, то законом визначено, що Верховний головнокомандувач визначає це самостійно», - сказав Озеров.

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Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2009 року на той час президент Росії Дмитро Медведєв підписав Федеральний закон «Про внесення змін до Федерального закону «Про оборону», що визначає порядок використання Збройних сил за кордоном.

Федеральний закон прийнятий Державною думою 23 жовтня 2009 року і схвалений Радою Федерації 30 жовтня 2009 року.

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Федеральним законом доповнюється стаття 10 Федерального закону «Про оборону» пунктом 21, який визначає, що відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, міжнародних договорів Російської Федерації і Федеральним законом «Про оборону» формування Збройних сил Російської Федерації можуть оперативно використовуватися за межами території Російської Федерації для вирішення наступних завдань:

- Відбиття збройного нападу на формування Збройних сил Російської Федерації, інші війська або органи, дислоковані за межами території Російської Федерації;

- Відбиття або запобігання збройного нападу на іншу державу, що звернулася до Російської Федерації з відповідним проханням;

- Захист громадян Російської Федерації за кордоном від збройного нападу на них;

- Боротьба з піратством і забезпечення безпеки судноплавства.

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Федеральний закон «Про оборону» доповнюється також статтею 10, що визначає відповідно до положень статті 102 Конституції Російської Федерації порядок прийняття рішення про оперативне використання Президентом Російської Федерації формувань Збройних сил Російської Федерації за межами Російської Федерації.

5 листопада 2009 р. Медведєв заявив, що закон про використання армії за межами країни застосовуватиметься тільки в «разі крайньої необхідності».

«Сьогодні у нас з правової точки зору немає проблем. Звичайно, такого роду рішення (про використання армії за межами РФ - УНІАН) носять абсолютно надзвичайний характер, і, природно, будуть прийматися тільки в разі крайньої необхідності», - сказав Медведєв.

Він зазначив, що недавній досвід Росії показав, що правовий механізм для таких дій повинен бути.