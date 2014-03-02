РНБО приводить армію у повну боєготовність

Про це повідомив секретар РНБО Андрій Парубій на брифінгу у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, в. о. Президента України Олександр Турчинов своїм указом увів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони, ухвалене 1 березня, щодо невідкладних заходів для забезпечення національної безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.

Парубій відзначив, що другий пункт рішення РНБО є таємним.

Крім того, рішенням РНБО передбачено, що Міністерство оборони України має організувати та провести навчальні збори з військовозобов'язаними у час і строки, визначені Генеральним штабом Збройних сил України.

Указом, відповідно до рішення РНБО, Кабміну доручено невідкладно виділити необхідні фінансові, матеріально-технічні та інші ресурси для належного забезпечення безпеки прав та інтересів громадян України, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів України.

Також Міністерство закордонних справ України має невідкладно звернутися до зовнішньополітичних відомств окремих держав — підписантів меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року — США, Великої Британії та Північної Ірландії із закликом забезпечити безпеку України та провести відповідні консультації офіційних осіб в Києві.

Міністерство внутрішніх справ України має забезпечити посилену охорону об'єктів енергетики та критичної інфраструктури.

Парубій зазначив, що також указом передбачено створити оперативний штаб з питань реагування на ситуацію в Автономній Республіки Крим та місті Севастополі на чолі з секретарем РНБО. До цього оперативного штабу мають увійти представники уряду, Міністерства оборони України, МВС, Адміністрації Державної прикордонної служби, СБУ, Генштабу ЗСУ та Генпрокуратури, а також представники влади Криму та Севастопольської міської державної адміністрації.

Штаб має забезпечувати моніторинг інформації та розробляти заходи із запобігання виникнення загроз нацбезпеки України.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада Федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну.