Українські військові заявили, що в Перевальному будуть стояти на смерть

Командир прийняв рішення, що «будуть стояти на смерть». Про це, на прохання командування частини, Центру журналістських розслідувань повідомив офіцер запасу Сергій Ланшін.

«Через півтора годин російський армійський спецназ буде штурмувати бригаду в селі Перевальному під Сімферополем. Від командирів вимагають скласти зброю і не чинити опір захопленню російськими військовими українських військових частин.

Командири прийняли рішення не здаватися, стояти на смерть, розповів Сергій Ланшін.

За його словами, командир уповноважив його звернутися до ЗМІ з проханням терміново прибути до місця базування військової частини і задокументувати злочин.

Як повідомляють журналісти, у бік Перевального вже поїхала друга колона з 15 «Уралів» і кілька бронемашин «Тигр».