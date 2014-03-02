Луганська облрада оголосила Київ нелегітимним. Депутати кажуть, що їх змусили

Про це повідомляє прес-служба Луганської облради на своєму офіційному сайті.

Як стало відомо УНІАН, це рішення депутати прийняли на продовження сьогоднішньої сесії, вже після того, як журналісти залишили будівлю ЛОДА. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник начальника управління ЛОДА Андрій Діхтяренко.

«Я подзвонив Андрій Шаповалову (депутат Луганської обласної ради - УНІАН), який як депутат залишився всередині будівлі (у свій день народження). Каже, депутатів завели в сесійний зал, і не будуть випускати, поки не проголосують за недовіру до центральної влади. Натовп з російськими прапорами взяв в облогу будівлю облради, де депутати прийняли недостатньо радикальне, на їхній погляд, рішення, і вимагає його переголосувати - а поки не переголосують, нікого з будівлі облради не випускали. З обложеної будівлі передають: депутатів Луганської облради таки змусили проголосувати за недовіру новому уряду. Тільки після цього натовп погодився випускати депутатів з будівлі», - написав Діхтяренко.

Дане рішення депутати прийняли на додаток до звернення, яке мають намір відправити до Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після закінчення сесії Луганської обласної ради, яка розглядала питання «Про суспільно-політичну ситуацію в країні», всі виходи з будівлі облдержадміністрації виявилися заблоковані. Близько 70 представників «Луганської гвардії» у масках, озброєні бітами і палицями спробували встановити прапор Російської Федерації на даху будівлі облдержадміністрації. Вони скандували «Донбас!» і вимагали негайно зачитати їм рішення сесії. Через півгодини після початку блокування, журналістів вдалося вивести, депутати залишилися всередині будівлі ЛОДА.

На сесії депутати Луганської обласної ради прийняли звернення до Верховної Ради, в якому заявили, що в разі ескалації конфлікту вони залишають за собою право звернутися за допомогою до братнього народу Російської Федерації».

Депутати, зокрема, вимагали проведення референдуму з питання федерального устрою України, надання офіційного статусу другої державної російській мові, негайного припинення переслідування силовиків, які перебували в Києві під час акцій протесту.

Також луганські депутати вимагали не допустити скорочення обсягу соціальних гарантій і підвищення тарифів.

Ще ряд вимог стосуються роззброєння всіх незаконних збройних формувань, що діють на території України, заборони політичних партій профашистського або нацистського спрямування, гарантування безпеки громадян, скасування цензури в ЗМІ, і повного узгодження всіх кадрових призначень з обласною владою.