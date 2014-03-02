Путін погодився на пропозицію Меркель щодо Криму

Президент Росії Володимир Путін погодився на створення міжнародної місії з кримського питання, запропоновану канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це в Twitter написав прес-секретар німецького канцлера Штеффен Зіберт.

"Президент Володимир Путін прийняв пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо формування міжнародної "місії щодо встановлення фактів" і початку політичного діалогу для врегулювання кризи в Україні", - зазначив Зіберт.

Телефонна розмова між Ангелою Меркель і Володимиром Путіним відбулася увечері в неділю, 2 березня. В опублікованому на сайті Кремля повідомленні йдеться, що в ході розмови Путін назвав заходи, вжиті Росією, адекватними ситуації «екстраординарної ситуації».