Путін погодився на пропозицію Меркель щодо Криму
23:02, 02 березня 2014Політика
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Президент Росії в телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель погодився створити групу з розслідування ситуації в Криму під егідою ОБСЄ.
Меркель вмовила Путіна почати політичний діалог /Scanpix / Postimees.ru /
Президент Росії Володимир Путін погодився на створення міжнародної місії з кримського питання, запропоновану канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Про це в Twitter написав прес-секретар німецького канцлера Штеффен Зіберт.
"Президент Володимир Путін прийняв пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо формування міжнародної "місії щодо встановлення фактів" і початку політичного діалогу для врегулювання кризи в Україні", - зазначив Зіберт.
Телефонна розмова між Ангелою Меркель і Володимиром Путіним відбулася увечері в неділю, 2 березня. В опублікованому на сайті Кремля повідомленні йдеться, що в ході розмови Путін назвав заходи, вжиті Росією, адекватними ситуації «екстраординарної ситуації».
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