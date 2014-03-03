Рада при Путіні заговорила про відмову від застосування зброї в Україні

Про це йдеться в заяві Ради.

"Використання збройних сил завжди загрожує подальшою ескалацією насильства і масштабнішими порушеннями прав людини. Проблеми України мають вирішуватися політичним врегулюванням і постійним пошуком компромісу із найважливіших спірних питань (наприклад, про статус мов), але ніяк не за допомогою введення військ", - заявили в Раді.

Представники Ради вважають, що необхідність використання армії "мотивується загрозою російським громадянам і співвітчизникам".

"Дійсно, відомі випадки свавілля і насильства, які чинять представники різних політичних сил. Однак застосування зовнішньої військової сили, пов'язане з порушенням суверенітету сусідньої держави, що суперечить міжнародним зобов'язанням Росії, на нашу думку , абсолютно не адекватно масштабам порушень", - йдеться в заяві.

При цьому, за даними Ради, "інформація про напади, заворушення та вбивства на території Криму недостовірна і перебільшена".